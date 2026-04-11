Спорт

Важни съботни мачове в Европа ПРОГРАМАТА

Какво ще гледаме в родния ефир

Важни съботни мачове в Европа ПРОГРАМАТА
11 апр 26 | 15:15
218
Стандарт Новини

Diema Sport
14:00 Нюрнберг - Динамо Дрезден, Втора Бундеслига
17:00 Бърнли – Брайтън, Висша лига

Diema Sport 3
14:00 Херта – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
16:30 Борусия Дортмунд – Байер Леверкузен, Бундеслига
19:30 Санкт Паули – Байерн, Бундеслига
21:30 Дармщат – Хановер, Бундеслига

Diema Sport 2
14:30 Арсенал – Борнемут, Висша лига
17:00 Брентфорд – Евертън, Висша лига
19:30 Ливърпул – Фулъм, Висша лига
22:05 Рен – Анже, Лига 1

Max Sport 4
15:00 Реал Сосиедад – Алавес, Ла Лига
17:15 Елче – Валенсия, Ла Лига
19:30 Барселона – Еспаньол, Ла Лига
22:00 Севиля - Атлетико Мадрид, Ла Лига

Max Sport 3
16:00 Каляри – Кремонезе, Серия А
19:00 Милан – Удинезе, Серия А
21:45 Аталанта – Ювентус, Серия А

Nova Sport
16:30 РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

RING
19:45 Спарта - ПСВ Айндховен, Ередивизи
22:00 Хераклес - Аякс, Ередивизи

Max Sport 2
21:00 Ал Ахдуд - Ал Насър, Саудитска лига

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Коментирай