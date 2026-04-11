Важни съботни мачове в Европа ПРОГРАМАТА

Diema Sport

14:00 Нюрнберг - Динамо Дрезден, Втора Бундеслига

17:00 Бърнли – Брайтън, Висша лига

Diema Sport 3

14:00 Херта – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига

16:30 Борусия Дортмунд – Байер Леверкузен, Бундеслига

19:30 Санкт Паули – Байерн, Бундеслига

21:30 Дармщат – Хановер, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Арсенал – Борнемут, Висша лига

17:00 Брентфорд – Евертън, Висша лига

19:30 Ливърпул – Фулъм, Висша лига

22:05 Рен – Анже, Лига 1

Max Sport 4

15:00 Реал Сосиедад – Алавес, Ла Лига

17:15 Елче – Валенсия, Ла Лига

19:30 Барселона – Еспаньол, Ла Лига

22:00 Севиля - Атлетико Мадрид, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Каляри – Кремонезе, Серия А

19:00 Милан – Удинезе, Серия А

21:45 Аталанта – Ювентус, Серия А

Nova Sport

16:30 РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

RING

19:45 Спарта - ПСВ Айндховен, Ередивизи

22:00 Хераклес - Аякс, Ередивизи

Max Sport 2

21:00 Ал Ахдуд - Ал Насър, Саудитска лига

