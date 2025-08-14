Това ли е новата звезда на Левски

Каращият проби на „Герена“ Димо Кръстев не спира с тренировките, въпреки че тимът вчера отпътува за реванша със Сабах.

22-годишният централен защитник, който е собственост на Фиорентина, вече няколко дни се готви с тима на Хулио Веласкес, след като получи зелена светлина от италианския клуб да се присъедини временно към сините и оставя добри впечатления.

Възможността Кръстев да стане част от Левски е напълно реална. Преди това обаче той трябва да убеди Веласкес, че е точният човек за центъра на отбраната.

Засега формата му изглежда обнадеждаваща. Бранителят се завръща след лечението на тежка контузия в коляното, но вече е напълно възстановен и издържа на натоварванията, пише "Тема спорт".

