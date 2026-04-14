Тежки задачи пред Ливърпул и Барса в ШЛ /ПРОГРАМАТА/

С два мача във вторник, 14 април ще стартира програмата от 1/4-финалните мачове-реванши от Шампионската лига. От 22:00 часа Ливърпул е домакин на Пари Сен Жермен, а Барселона гостува на Атлетико Мадрид по същото време.

"Анфийлд" е готов за поредна велика европейска вечер, при това срещу актуалния носител на трофея, който има аванс от два чисти гола след първия двубой на "Парк де Пренс". Мърсисайдци бяха надиграни и можеха да получат още голове, но интригата остава жива. ПСЖ на Луис Енрике ще пристигне единствено и само с мисъл за победа, тъй като миналата година, когато отстрани шампиона на Англия, трябваше да минава през дузпи в дома на "червените".

Ливърпул загря за сблъсъка с комфортно 2:0 над Фулъм, печелейки важни три точки в битката за място в топ 5 във Висшата лига, докато парижани почиваха във Франция. Това им дава предимство преди реванша и от чисто физическо естество, но и съперникът им даде почивка на няколко играчи в събота, включително на бившия футболист на френския хегемон Юго Екитике.

Барса на Ханзи Флик също има да наваксва два гола пасив срещу Атлетико, воден от Диего Симеоне. Каталунците загубиха за първи път от Атлети у дома на "Камп Ноу" от 20 години насам след попаденията на Хулиан Алварес и Александър Сьорлот, като "блаугранас" няма да могат да разчитат и на Пау Кубарси, получил червен картон в срещата.

Барселона надви "дюшекчиите" с 2:1 като гост наскоро, но такъв резултат сега няма да им свърши работа. През уикенда в Ла Лига Флик и компания отвяха градския съперник Еспаньол с 4:1, докато мадридчани загубиха от Севиля с 1:2 навън.

Победителят от двойката ще срещне на полуфиналите Арсенал или Спортинг Лисабон, където лидерът във Висшата лига има аванс от 1:0 след първата среща в Португалия, докато Ливърпул или ПСЖ е съперникът на победителя от Байерн Мюнхен - Реал Мадрид. Баварците взеха преднина след 2:1 на "Бернабеу".

Пълна програма за мачовете в Шампионска лига във вторник:

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com