Тежък удар за Лудогорец преди дербито срещу Левски

Лудогорец почти сигурно ще бъде без ганайския флангови нападател Бърнард Текпетей срещу Левски. Крилото получи контузия в глезена по време на гостуването на Локомотив Пловдив (1:1). Малко преди края на първото полувреме той бе ударен с бутоните от халфа на домакините Ивайло Иванов (б.а. – брат на крилото на разградчани Станислав Иванов). А на почивката бе заменен.

Текпетей все още има сериозни болки в глезена. И това прави минимални шансовете му да попадне в стартовата единайсеторка за петъчния сблъсък на „Георги Аспарухов“. Засега надеждите са, че той все пак ще може да намери място в групата. И да се появи на терена при нужда.

През тази кампания Текпетей бе ползван и на върха на нападението, и на фланга. Ганаецът обаче все още не е реализирал гол в Първа лига. Той има договор с клуба до края на първенството.

