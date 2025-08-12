Тежък удар! Ференцварош прати Лудогорец в Лига Европа

Лудогорец отпадна от квалификациите за Шампионска лига, след като в реванша от третия кръг загуби от Ференцварош с 0:3. Първата среща в Разград преди седмица завърши 0:0.

"Зелените" започнаха отлично мача и пропуснаха няколко добри възможности да поведат в резултата. Напук на логиката, домакините успяха да отбележат, благодарение на Барнабаш Варга (38'). През втората част футболистите на треньора Руи Мота не стояха никак добре на терена и в края на срещата получиха още две попадения, дело на Барнабаш Варга (79') и Габор Шалай (86').

Така на плейофите Ференцварош ще се изправи срещу Карабах. За Лудогорец следва участие в Лига Европа. Там тимът ще се изправи срещу северномакедонския Шкендия.

