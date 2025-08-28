Старт на новия сезон в УЕФА Шампионска лига - големи дербита и нови емоции

Днес в Монако ще бъде изтеглен жребият за груповата фаза на УЕФА Шампионска лига за сезон 2025/26.

Днес в Монако предстои да бъде изтеглен жребият за груповата фаза в турнира УЕФА Шампионска лига за сезон 2025/26. Това е втората година, в която надпреварата се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост. Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите. Очакванията са жребият да донесе редица футболни дербита между отбори тежка категория като шампиона ПСЖ, рекордьора по европейски титли Реал Мадрид, Манчестър Сити, Ювентус, Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен, Интер и др. Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Феновете ще могат да се насладят на най-интересните двубои от УЕФА Шампионската лига в каналите на MAX Sport, а Champions TV се завръща с още повече емоции. Форматът, създаден в партньорство между А1, bTV и Sportal.bg, ще предложи комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, а в първата седмица от турнира и в четвъртък. Зрителите ще могат да гледат пълните мачове в каналите на MAX Sport и bTV Media Group, а в Champions TV – специално комбинирано предаване с избрани акценти от всички късни срещи, достъпно онлайн на maxsport.sportal.bg/championstv/, напълно безплатно и без нужда от регистрация. В сряда най-интересните моменти от срещите ще се излъчват по btvsport.sportal.championstv.