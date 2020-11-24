Спортът по телевизиите на 24 ноември

Спортът по телевизиите в България на 24 ноември 2020:

16:00 ч, Снукър Евроспорт 1



18:00 Волейбол, Шампионска лига (ж), ЛКС - „Вакъфбанк“ БНТ 3



18:30 Хокей на лед, „Йокерит“ - „Динамо“ (М) Нова спорт



19:55 Футбол, Шампионска лига, „Краснодар“ - „Севиля“ MAX Sport 2



19:55 Футбол, Шампионска лига, „Рен“ - „Челси“ MAX Sport 3



20:30 Волейбол, Шампионска лига, „Марица“ - „Мюлуз“ БНТ 3



21:00 Снукър Евроспорт 1



22:00 Футбол, Шампионска лига, „Манчестър Ю“ - „Истанбул“ БШ MAX Sport 2



22:00 Футбол, Шампионска лига, „Динамо“ (К) - „Барселона“ MAX Sport 3



00:15 Футбол, „Атлетико П“ - „Ривър Плейт“ MAX Sport 4



02:30 Футбол, „Расинг“ - „Фламенго“ MAX Sport 4



05:45 Футбол, „Сиатъл“ - „Лос Анджелис“ MAX Sport 4