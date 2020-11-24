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Последни новини / Спорт

Спортът по телевизиите на 24 ноември

От: Пламен Вълков -
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Спортът по телевизиите на 24 ноември
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Спортът по телевизиите в България на 24 ноември 2020:

16:00 ч, Снукър Евроспорт 1

18:00 Волейбол, Шампионска лига (ж), ЛКС - „Вакъфбанк“  БНТ 3

18:30 Хокей на лед, „Йокерит“ - „Динамо“ (М) Нова спорт

19:55 Футбол, Шампионска лига, „Краснодар“ - „Севиля“ MAX Sport 2

19:55 Футбол, Шампионска лига, „Рен“ - „Челси“ MAX Sport 3

20:30 Волейбол, Шампионска лига, „Марица“ - „Мюлуз“  БНТ 3

21:00 Снукър Евроспорт 1

22:00 Футбол, Шампионска лига, „Манчестър Ю“ - „Истанбул“ БШ MAX Sport 2

22:00 Футбол, Шампионска лига, „Динамо“ (К) - „Барселона“ MAX Sport 3

00:15 Футбол, „Атлетико П“ - „Ривър Плейт“ MAX Sport 4

02:30 Футбол, „Расинг“ - „Фламенго“ MAX Sport 4

05:45 Футбол, „Сиатъл“ - „Лос Анджелис“ MAX Sport 4

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