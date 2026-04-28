Скандали в Реал М, звезди стигат до конфликт

Сериозно напрежение се е появило в съблекалнята на Реал Мадрид, като в центъра на събитията е голямата звезда Килиан Мбапе. Според информации от Испания, френският нападател е останал крайно разочарован от представянето на отбора през сезона.

Мбапе е провел разговори с част от съотборниците си, като е заявил, че според него някои играчи „са съсипали сезона“. Недоволството му е свързано с непостоянните резултати и липсата на очакваното ниво от определени футболисти.

Ситуацията ескалирала до конфликти в съблекалнята, като един от основните сблъсъци е с Джуд Белингам. Английският халф не се е поколебал да отговори директно на критиките и също е изразил недоволство от изявите на Мбапе в определени мачове.

Напрежението между двамата не е изолиран случай, а според информациите подобни ситуации са се случвали нееднократно през сезона. Белингам е известен с директния си подход и високите изисквания към съотборниците си, което е довело до допълнително изостряне на отношенията.

Ръководството на Реал Мадрид се опитва да запази спокойствие в отбора, но обстановката далеч не е идеална. Очаква се предстоящото лято да бъде ключово за клуба, като ще трябва да се вземат важни решения, за да се избегне задълбочаване на вътрешните проблеми.

