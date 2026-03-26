Скандал във Франция с разбойниците от ПСЖ

Френската футболна лига взе решение да отложи двубои на ПСЖ и Страсбург, за да осигури повече време за подготовка на отборите между срещите им в европейските турнири. Ходът обаче предизвика сериозно напрежение във Франция.

Най-остро реагира Ланс, който отказа да приеме промяната. Дербито между двата отбора, насрочено за 11 април, трябваше да се играе между четвъртфиналите на ПСЖ срещу Ливърпул в Шампионската лига. Президентът на Ланс Жозеф Угурлиан заяви, че подобно решение нарушава равнопоставеността в първенството и обвини индиректно ПСЖ в прекомерно влияние.

Въпреки недоволството, ръководството на Лигата използва правомощията си и наложи промяната в календара. Подобна практика не е прецедент и често се прилага с цел подпомагане на френските клубове в Европа.

От ситуацията се възползва и Страсбург, чийто мач с Брест също беше преместен, за да се улесни програмата му около двубоите с Майнц в Лигата на конференциите.

