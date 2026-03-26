Скандал с расизъм разтърси Бенфика! УЕФА наложи тежка санкция

Португалският отбор Бенфика беше глобен от УЕФА заради расистки обиди от страна на свои фенове по време на мач срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Санкцията е в размер на 40 хиляди евро, а клубът получи и условно наказание за частично затваряне на стадиона при ново провинение.

Случаят е свързан с инциденти от двубоя на 17 февруари в Лисабон. Разследването срещу играча на Бенфика Джанлука Престиани продължава.

УЕФА обяви, че наказанието е наложено за „непристойни скандирания и жестове от двама привърженици“. Телевизионни кадри показаха фенове, които правят маймунски жестове по адрес на Винисиус Жуниор след победата на Реал Мадрид със 1:0. Клубът вече е предприел вътрешни мерки, като е отстранил петима привърженици, замесени в инцидента.

Скандалът се разрасна, след като мачът беше прекъснат за близо 10 минути. Винисиус сигнализира съдията, че е бил обиден расистки от Престиани, след като отбеляза гол и отпразнува попадението си пред феновете на домакините.

Аржентинското крило отрича обвиненията, като при спорния момент е прикрило устата си с фланелката. Въпреки това УЕФА временно го отстрани от реванша в Мадрид, докато тече разследването. При доказване на вината Престиани може да получи наказание до 10 мача в турнирите под егидата на централата.

Случаят отново поставя под прожекторите проблема с расизма във футбола, като натискът върху клубовете и играчите да реагират твърдо срещу подобни прояви продължава да нараства.

