Ще има ли трансфер? Гранд натиска за звезда на Левски

Темата за трансфер на тарана на Левски Мустафа Сангаре продължава да бъде актуална, въпреки категоричното нежелание на клуба да се раздели точно в този момент с французина.

Според медиите в Тунис местният гранд Есперанс не се отказва от идеята си да привлече мощния таран, пише „Тема спорт“. През седмицата от „Герена“ отхвърлиха оферта от 1.5 милиона евро за него, а треньорът на Левски Хулио Веласкес вече отбеляза, че предложението е било доста примамливо от финансова гледна точка за играча.

В африканската страна разкриха, че директорът на Есперанс Мохамед Абделазис ще пътува за София. Очаква се той да бъде в ложите на стадион „Георги Аспарухов“, за да наблюдава лично изявите на централния нападател, който е гласен за титуляр срещу Лудогорец. А след това да води и преговори за привличането му.

През този сезон 26-годишният национал на Мали има 4 мача в Първа лига, в които отбеляза 2 гола. Той бе на терена и в 6 от срещите на сините в евротурнирите, като в тях се разписа веднъж. Със сигурност участията му щяха да бъдат повече, но в един момент Мустафа влезе в лазарета заради контузия в глезена.

Както е известно, в Тунис се твърдеше, че Сангаре дори е обявил бойкот в Левски и е отказал да тренира. Това обаче не отговаря на истината.

