Салах постигна нещо уникално! Стана първият играч, който...

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах беше обявен за играч на годината на Професионалната футболна асоциация на Англия, като египтянинът стана първият играч, спечелил наградата три пъти.

Салах, който се присъедини към Ливърпул през 2017 г., беше голмайсторът на Висшата лига през миналия сезон, с 29 гола, заедно с 18 асистенции, изигра ключова роля за спечелването на титлата, като Ливърпул завърши на върха с 10 точки пред подгласника Арсенал.

33-годишният футболист вече спечели наградата за играч на сезона във Висшата лига, Златната обувка за най-много отбелязани голове и наградата за най-много асистенции, което го прави първият играч, спечелил и трите награди в един и същи сезон.

