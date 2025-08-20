Спорт

Салах постигна нещо уникално! Стана първият играч, който...

Той се присъедини към Ливърпул през 2017 г.

20 авг 25 | 14:17
365
Агенция Стандарт

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах беше обявен за играч на годината на Професионалната футболна асоциация на Англия, като египтянинът стана първият играч, спечелил наградата три пъти.

Салах, който се присъедини към Ливърпул през 2017 г., беше голмайсторът на Висшата лига през миналия сезон, с 29 гола, заедно с 18 асистенции, изигра ключова роля за спечелването на титлата, като Ливърпул завърши на върха с 10 точки пред подгласника Арсенал.

33-годишният футболист вече спечели наградата за играч на сезона във Висшата лига, Златната обувка за най-много отбелязани голове и наградата за най-много асистенции, което го прави първият играч, спечелил и трите награди в един и същи сезон.

 

Пече се сензационен трансфер! Ливърпул с рекордна оферта за Исак
19 август | 20:48
3430

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай