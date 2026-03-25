Роналдо подписва с Реал Мадрид

Испанският вицешампион Реал Мадрид е на път да привлече Кристиано Роналдо.

Този път обаче не става дума за 5-кратния носител на Златната топка, който игра за Реал от 2009 до 2018 година, а за неговия най-голям син Кристиано Роналдо-младши.

Младият нападател на Ал-Насър може да се присъедини към академията на Реал Мадрид, пише The ​​Athletic, предава gol.bg. 15-годишният португалец вече е участвал в тренировки с отбора U16 на испанския гранд.

41-годишният татко Кристиано е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена за националния си отбор, Европейското първенство, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Кристиано Роналдо е голмайстор №1 в цялата история на Реал Мадрид, забивайки невероятните 450 гола. Зад него с поне 300 попадения за клуба са Карим Бензема с 354 гола, Раул (323 гола) и Алфредо ди Стефано (308 гола).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com