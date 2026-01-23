Роналдо хвърля кърпата. Най-важното решение

Кристиано Роналдо, един от най-големите футболисти за всички времена, може да сложи край на кариерата си, твърди журналистът Бен Джейкъбс.

Според него, португалската мегазвезда смята да напусне саудитския клуб "Ал Насър" през 2027 г., когато изтича договорът му. Роналдо е част от "Ал Насър" от 2023 г., когато премина в клуба от Саудитска Арабия след дългогодишна кариера в Европа, включително в "Манчестър Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус".

През този сезон, въпреки напредналата си възраст от 40 години, той продължава да демонстрира висока форма, като е вкарал 16 гола и е дал една асистенция в 16 мача от саудитската лига.

Това показва, че Роналдо остава един от най-добрите нападатели в света, дори и в края на кариерата си.

Близки до мегазвездата работят по стратегията за избягване на значителен спад в интерес към него, когато той напусне Саудитска Арабия и прекрати играта си на високо ниво. Планирането на следващите стъпки е важен елемент за него, тъй като след края на кариерата му ще има нужда да съхраните имиджа си и да продължите да бъдете влиятелен в глобален мащаб.

Роналдо може да се насочи към новите начинания в сферата на предприемачеството, като същевременно ще запази и активно участва в обществените дейности.

С 960 регистрирани гола в кариерата досега, той се утвърди като легенда на футбола, а амбицията му да достигне границата от 1000 гола е една от основните му цели. Португалецът е уверен, че може да постигне този впечатляващ резултат, като се стреми да даде още много на терена, преди да затвори последната страница от своята футболна история.

Роналдо е пример за упоритост и отдаденост към играта, като дори на 40 години продължава да бъде лидер на терена. Въпреки това, че неведнъж е заявявал, че няма да играе до много възраст, няма съмнение, че той ще остане в цялата история като един от най-големите футболисти, играли някога.





