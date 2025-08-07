Разкриха номинациите за "Златна топка". Девет са от ПСЖ

Днес бяха оповестени 30-те номинирани кандидати за "Златната топка" за 2025 г. Официалната церемония, организирана от месечното списание "France Football" в сътрудничество с УЕФА, ще се състои на 22 септември в Париж, предаде gol.bg.

След невероятния требъл направен от ПСЖ през миналия сезон, френския шампион и европейски първенец излъчи най-много номинирани за "Златната топка". Общо девет играчи на парижани са сред 30-те номинирани. Това са Усман Дембеле, Джанлуиджи Донарума, Дезире Дуе, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Витиня и Фабиан Руис.

С четири номинации на втората позиция е Барселона. Там кандидати са Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафиня и Педри. С по три номинации са Ливърпул и Реал Мадрид. За мърсисайдци това са Мохамед Салах, Върджил ван Дайк и Алексис Мак Алистър. Реал пък ще подкрепя Джуд Белингам, Килиан Мбапе и Винисиус.

Финалистът в Шампионската лига Интер има два кандидата - Лаутаро Мартинес и Дензъл Дъмфрис. Изненадата сред кандидатите е Скот Мактомини от Наполи.

Ето и пълен списък на номинираните:

Усман Дембеле (ПСЖ), Джанлуиджи Донарума (ПСЖ), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Дезире Дуе (ПСЖ), Дензъл Дъмфрис (Интер), Серу Гираси (Борусия Д), Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Виктор Гьокереш (Спортинг, Арсенал), Ашраф Хакими (ПСЖ), Хари Кейн (Байерн), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Роберт Левандовски (Барселона), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Лаутаро Мартинес (Интер), Скот Мактомини (Наполи), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Нуно Мендеш (ПСЖ), Жоао Невеш (ПСЖ), Педри (Барселона), Коул Палмър (Челси), Майкъл Олисе (Байерн), Рафиня (Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Винисиус (Реал Мадрид), Мохамед Салах (Ливърпул), Витиня (ПСЖ), Ламин Ямал (Барселона), Флориан Вирц (Байер Л, Ливърпул).

Гласуването ще се извърши от 100 журналисти, избрани от първите 100 държави в класацията на ФИФА. Всеки член на журито ще избере 10 имена, като за първо място ще се присъдят 15 точки, на второто - 12, на третото - 10, а на последното ще присъди 1 точка. Класацията отчита индивидуалните изяви, тежестта в решителните мачове, техническото качество, честната игра и трофеите, спечелени с клуба или националния отбор. След последния успех на Родри се очаква отново да има отворена и много по-малко предвидима надпревара, отколкото в миналото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com