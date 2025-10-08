Почина уникален футболен треньор

На 84 години днес е починал прославеният унгарски треньор Дьорд Мезей,

съобщи спортната телевизия M4Sport.

Значима фигура изобщо във футбола, Мезей е известен в международен план с последното класиране на Унгария на Световно първенство за момента – през вече далечната 1986-а година.

Там унгарците записват една победа в своята група С – 2:0 над Канада, но тежките поражения с 0:6 от СССР и 0:3 от Франция ги оставят извън осминафиналите, където мястото е заето от националния отбор на България.

Иначе в квалификациите Унгария е впечатляваща, като елиминира Нидерландия и Австрия и става първият европейски отбор, който си гарантира класиране на Мондиал 86 в Мексико.

Мезей още веднъж води националния отбор на страната си, а също така работи в много от най-популярните клубове на местно ниво като МТК (Будапеща), Хонвед, Уйпещ, Вашаш (Будапеща), МОЛ Види (Фехервар).

Роден на 7-и септември 1941-а година в Бачка Топола, днес Сърбия, той играе като халф 11 години, но с доста скромни успехи. След края на треньорската си кариера през 2011-а година работи като спортен директор и методист за развитието на младите футболисти в Унгария, както и за адаптацията на юношите към мъжкия футбол.

