Отиде си треньор, направил чудо във футбола

Легендарният румънски треньор Емерих Йеней, който изведе Стяуа до КЕШ през 1986 г., е починал днес на 88-годишна възраст, съобщиха медиите в нашата съседка, предаде Спортал.

На 7 май 1986-а на стадион "Рамон Санчес Писхуан" Стяуа поднесе една от най-големите сензации в историята на турнира за КЕШ, побеждавайки Барселона след дузпи. В герой за "стелистите" се превърна вече покойният вратар Хелмут Дукадам, спасил четири дузпи на испанците, предаде Актуално

Емерих Йеней, роден като Имре Шандор Йеней на 22 март 1937 г. в Аргишу Мик. На терена по време на активната си кариера играе като защитник и записва 254 мача със седем гола за Стяуа. По това време печели три шампионски титли на Румъния, както и пет купи на страната. С националния отбор играе на Олимпийските игри през 1964 г., където Румъния се класира пета.

Като треньор, освен КЕШ, става шампион на Румъния пет пъти, четири пъти печели купата. Води и националния отбор на Румъния, като го класира на световното първенство в Италия'90 и на Евро 2000. След това започва административна работа, като става президент на клуба Бихор Орадя, където остава да живее. Също така е бил част от управителното бюро на федерацията на страната, носител е на държавни ордени и награди.

"Загубихме човек с изключителна стойност, ментор, изключителен треньор. Емерик Йеней означаваше много за мен и за румънския футбол. Благодаря ти за всичко, чичо Ими. Винаги ще бъдеш в сърцето ми. Съболезнования на семейството!", излезе с емоционален коментар легендарният Георге Хаджи.

