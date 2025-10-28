Обрат! Защо сетовен шампион поиска по-ниска заплата

Световният шампион от 2022 година с Аржентина Пауло Дибала е готов на по-ниска заплата, за да остане в Рома.
Техничарят често страда от травми и искаше да се тества физически дали ще успее да се впише като ключов играч в проекта на Гасперини.
Дибала получава по около 8 милиона евро на сезон, но е склонен да приеме намаление на заплатата, за да остане в Рим.
Преговорите ще започнат през следващите седмици, съобщи "Кориере дело спорт".
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com