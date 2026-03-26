Обрат! Какво става с Арне Слот в Ливърпул

Шаби Алонсо е сред основните кандидати да поеме мениджърския пост в английския шампион Ливърпул на мястото на Арне Слот, съобщава спорната секция на германското издание BILD.

Според информацията, ръководството на клуба от „Анфийлд“ вече е определило испанския специалист като приоритетен избор, а самият той е склонен да приеме предизвикателството при изпълнение на определени условия.

Едно от основните изисквания на Алонсо е да получи ключова роля при формирането на състава и дългосрочната спортно-техническа стратегия. Подобни гаранции са му били дадени и по време на престоя му в Реал Мадрид, но впоследствие клубното ръководство не е изпълнило напълно вижданията му за селекцията. Испанецът не желае именно тази ситуация да се повтори.

Треньорът обаче няма намерение да започва работа веднага, като евентуалното му назначение би се осъществило след приключването на кампанията.

Според "Билд", важна роля в евентуалната сделка има ръководителят на спортния отдел на Ливърпул Майкъл Едуардс, който още след раздялата с Юрген Клоп през 2024-та година е разглеждал Алонсо като подходящ наследник. Контактите между двете страни са продължили, а след раздялата на испанеца с Реал диалогът се е активизирал.

От ръководството на Ливърпул вярват, че Алонсо притежава необходимите качества да изгради ясна игрова идентичност, да подобри манталитета на състава и да подпомогне развитието на футболистите в дългосрочен план – фактори, които според клуба биха могли да бъдат реализирани по-ефективно в Ливърпул, отколкото в среда с по-силен натиск от звездите, както беше случаят в Реал.

