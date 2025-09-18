Нова магическа победа в добавеното време за Ливърпул

Ливърпул започна похода си в Шампионската лига с драматична победа 3:2 над Атлетико (Мадрид) на "Анфийлд".



Още в първите минути "червените" изригнаха – Анди Робъртсън откри в 4-ата минута, а малко по-късно Мохамед Салах удвои аванса. Атлетико обаче не се предаде и чрез Маркос Йоренте върна надеждите си с попадение в добавеното време на първата част.

През второто полувреме темпото не падна. Йоренте отново бе човекът за мадридчани и в 81-вата минута изравни след рикошет, с което замрази трибуните в Ливърпул. Но домакините имаха последната дума – Върджил ван Дайк прати топката в мрежата с мощен удар с глава след корнер на Доминик Собослай, а "Анфийлд" буквално избухна.

В края на срещата страстите ескалираха – наставникът на Атлетико Диего Симеоне получи директен червен картон за бурна реакция след третия гол.

Следващото изпитание за Ливърпул е гостуване на Галатасарай на 30 септември, докато Атлетико ще домакинства на Айнтрахт Франкфурт в същия ден.

