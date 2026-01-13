Ман Сити тресна Нюкасъл и гледа към финала

Манчестър Сити спечели първия полуфинален мач за Карабао Къп срещу Нюкасъл Юнайтед с 2:0 като гост на „Сейнт Джеймсис Парк“ с голове на Антоан Семеньо и Раян Шерки. Ответният мач на „Етихад“ е на 4 февруари, а съперник на финала ще е Челси или Арсенал.

„Свраките“ стигнаха до първото добро положение след едва пет минути игра. Йоан Уиса намери пространство в наказателното поле, след което нанесе удар, но топката прелетя високо над напречната греда.

До края на първата част темпото на игра не бе особено високо и чистите ситуации липсваха. Второто полувреме започна с два шанса за Нюкасъл – Джеймс Трафорд изби удар на Уиса в напречната греда, а секунди след това Бруно Гимараеш нацели десния стълб.

В 53-ата минута Манчестър Сити наказа пропуските на „джордитата“ и излезе напред в резултата. Жереми Доку проби отлично по левия фланг, пусна навътре, Бернардо Силва отклони, а Антоан Семеньо се разписа на празна врата за 0:1.

Пет минути по-късно Нюкасъл можеше бързо да стигне до изравнително попадение. Бруно Гимараеш стигна до отскочила топка на границата на наказателното поле и я изстреля по трева към вратата, но Джеймс Трафорд внимаваше и се намеси.

В 63-ата минута топката за втори път попадна в мрежата на Нюкасък, но след 6-минутен ВАР голът не бе признат. Тиджани Райндерс от корнер отклони към Семеньо, който вкара в долния ляв ъгъл. След дълга проверка попадението бе отменено заради засада.

В 71-вата минута „свраките“ стигнаха до нова възможност и отново я пропиляха. Сандро Тонали достигна до отбита топка в наказателното поле и я насочи към левия ъгъл, но кълбото профуча встрани от вратата на Трафорд и резултатът остана непокътнат.

В деветата минута от добавеното време Манчестър Сити вкара втори гол, с който до голяма степен обезсмисли реванша. Раян Шерки даде красив пас с пета за Раян Аит-Нури, който проби, върна му и френският национал оформи крайното 0:2.

