Лудогорец на осминафинал след драматична победа над Черноморец

"Лудогорец", воден от Тодор Живондов, успя да се класира за осминафиналите на турнира след оспорвана победа с 3:2 над "Черноморец" (Бургас) в Несебър.

Домакините започнаха по-активно и се възползваха от бавния старт на гостите.

Още в 8-ата минута Георги Стайков намери стрелкова позиция след добра комбинация и с левия крак преодоля Дамян Христов, откривайки резултата.

"Лудогорец" отговори чрез Симеон Шишков, който изравни в 19-ата минута след корнер, при който ударът му с глава се оказа труден за вратаря Димитър Тодоров.

В края на първата част Ерик Биле опита мощен шут, но Тодоров успя да избие топката в гредата.

След почивката "орлите" започнаха по-активно и в игра се появи Ивайло Чочев.

В 59-ата минута Кристиян Добрев от "Черноморец" направи опасен пробив и стреля, но ударът му бе отразен.

Малко след това капитанът Иван Йорданов донесе втори гол за "Лудогорец" с красив удар извън наказателното поле.

В самия край на редовното време Жозе Драме отбеляза изравнителен гол за "акулите" с глава след центриране отляво, съобщи БНР.

Решаващият момент настъпи в 4-ата минута на продълженията, когато Чочев засече топката на два метра от вратата след пас по земя от Матеус Машадо, оформяйки крайното 3:2 за "Лудогорец".

