Лудогорец II надви Монтана

Вторият отбор на Лудогорец победи Монтана с 3:2 като гост в мач от 12-ия кръг на Втора лига.Срещата се игра на стадион "Огоста" в Монтана.

"Ортлите" поведоха още в 7-ата минута след добра контраатака, завършена с точен удар на Елисей Съров. В 13' обаче домакините изравниха, след като топката стигна до намиращия се в наказателното поле Олджай Алиев, който с техничен удар вкара за 1:1. В 32-ата минута Монтата поведе с попадение на Петър Атанасов, който преодоля вратаря Александър Панайотов с изстрел от средна дистанция.

В края на първата част полузащитникът на Монтана Христо Иванов получи втори жълт картон и напусна терена. Гостите се възползваха от численото си предимство през второто полувреме и с голове на Георги Пенев (58') и Джан Ниязи (82') стигнаха до крайния успех.

След успеха Лудогорец II е на 13-о място с актив от 15 точки. Монтана пък е на 15-ата позиция с 11 пункта.