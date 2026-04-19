Лудогорец и ЦСКА в трансферна схватка за национал

Жестоко "българско" дерби се задава за Фабиан Нюрнбергер. Силен интерес към него има от страна на Лудагорец.

Разградчани са отправили запитване към агентите му за условията, които биха го накарали да замени Германия с родната Първа лига. В момента той е част от Дармщат, но все още не е подписал нов договор с тима.

ЦСКА обаче ще има по-голяма нужда от такъв играч, ако се стигне до раздяла с Анжело Мартино, пише „Мач Телеграф“. Левият бек е спряган за трансфер в един от най-големите отбори в цял свят – Ривър плейт.

Едва ли от ЦСКА ще правят опити да го спрат, ако пожелае да си тръгне. Напротив, сделка с такъв отбор може да донесе само допълнителни дивиденти на „армейците“. Димитър Папазов от Болоня е резервен вариант, ако нещата с Нюрнбергер не се получат или ЦСКА изпусне виза за Европа.

