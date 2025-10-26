Луд скандал гръмна преди Ел Класико

Босът на Барселона Жоан Лапорта сподели скандални неща преди днешното Ел Класико с Реал Мадрид. Срещата е от 17.15 часа на стадион "Сантяго Бербабеу".

Лапорта обяви, че телевизията на Реал Мадрид оказва натиск върху съдиите преди срещата от 10-ия кръг на Ла Лига.

„Нека се подготвим за страхотен мач, в който сме убедени, че отборът ще ни достави голяма радост. Атмосферата около съдийството беше създадена от нашите противници, които са извън терена. Това, което прави тяхната телевизия, влияе на съдиите – това е печеливша стратегия, която не би трябвало да съществува. Те не могат да казват, че съдиите им причиняват вреда или че фаворизират Барса. Ние не се опитваме да се правим на жертвата и ще се опитаме да спечелим отново на Бернабеу“, цитира Marca думите на Лапорта.

