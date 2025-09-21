Ливърпул направи нещо, невиждано от 88 години

С вчерашната си победа с 2:1 срещу Евертън в 247-ото мърсисайдско дерби, убедителният лидер в английското първенство Ливърпул стори нещо, което не бе успявал да направи в продължение на 88 години и половина.

Червените записаха пета поредна победа срещу градския си съперник на "Анфийлд", а такава поредица за последен път е осъществявана между февруари 1933 година и януари 1937 година.

Авторът на майсторския първи гол Райън Гравенберх пък стана най-младият футболист в историята на мърсисайдското дерби с гол и асистенция в една среща. Нидерландският халф стори това на 23 години и 127 дни.

