Ливърпул и Барса пред трансферна схватка за национал

Гигантите Барселона и Ливърпул се интересуват от десния бек на Райо Валекано Андрей Рациу.

28-годишният румънски национал направи силен минал сезон, в който игра финал в турнира Лига на конференциите, загубен от Кристъл Палас.

Според информациите Ливърпул вече се е свързал с агентите на крайния бранител. Мърсисайдци търсят вариант на Джереми Фримпонг, тъй като Конър Брадли е дълготрайно контузен. Барса пък разполага с Жул Кунде и Жоао Кансело от дясно.

Преди да отиде в Райо, Рациу бе играч на Уеска. За националния отбор на Румъния дебютира през септември 2021 при успех над Исландия с 2:0. Представя северните ни съседи на Евро 2024 в Германия.

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