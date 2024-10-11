Край! Решиха съдбата на Любо Пенев

От Локомотив (Пловдив) обвиха официално, че са започнали преговори със старши треньора Любослав Пенев за разтрогване на неговия договор по взаимно съгласие. Разговори ще бъдат водени и спомощниците му - Атанас Стоилов, Никола Солаков, Ангел Павлов и Мартин Митев.

Съобщението на "смърфовете" гласи:

"ПФК Локомотив Пловдив официално започна преговори за разтрогване на договора на Любослав Пенев по взаимно съгласие. Разговори ще бъдат водени и с неговите помощници - Атанас Стоилов, Никола Солаков, Ангел Павлов и Мартин Митев.

До окончателното разтрогване на договорите им "черно-белите" ще бъдат водени от Христо Златински."

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