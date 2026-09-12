Николай Киров тръгна с голяма победа начело на Спартак Варна
Изравняването на броя на играчите от двата отбора на терена обаче не оказа влияние върху мача
Следете всички новини, анализи и коментари за Локомотив (Пловдив). Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изравняването на броя на играчите от двата отбора на терена обаче не оказа влияние върху мача
Стана ясно остава ли в Локо Пловдив
Единственото попадение в срещата реализира Оливер Камдем в 30-ата минута
"Сините" са пети в класирането
"Смърфовете" победиха като гост Царско село с 3:0
Отборът на Левски не успя да се пребори за победата в мача срещу Локомотив (Пловдив). "Сините" стигнаха само до 1:1 в гостуването на "Лаута" срещу Лок...