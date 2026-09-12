Всичко за Локомотив (Пловдив)

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Илиев спря "Левски"

Илиев спря "Левски"

Отборът на Левски не успя да се пребори за победата в мача срещу Локомотив (Пловдив). "Сините" стигнаха само до 1:1 в гостуването на "Лаута" срещу Лок...

05 март | 17:10
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