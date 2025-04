Конър Макгрегър се завръща на ринга. Начерта мач

Конър Макгрегър се завръща на ринга. Това стана ясно от публикация на боеца в платформата Х.

Ирландецът първо опровергава твърденията, че ще се бие с Илия Топурия. След това заяви, че има оферта от семейство Амбани да се бие в Индия, която е приел.

А въпросният двубой ще бъде срещу Логан Пол. Конър Макгрегър пише, че става дума боксов мач, но не пояснява кога е планирано да се състои той.

"След това ще търся завръщането си към октагона", пише ирландецът. Това ще бъде втори боксов мач за ММА боецът, който през 2017 г. се изправи срещу Флойд Мейуедър и претърпя загуба.

Колкото до Логан Пол, в последно време той се изявява като кечист в WWE, но преди това има записани няколко боксови мача срещу ютюбъра KSI, Флойд Мейуедър и Дилън Денис.

Семейство Амбани е сред най-богатите в Индия, като състоянието на Мукеш Амбани, който ръководи бизнесите им, се оценява от Forbes на 98.3 милиарда долара. Така че е повече от ясно защо ирландецът се е съгласил на подобна битка.

От ESPN припомнят, че миналия месец Конър Макгрегър бе признат за виновен по гражданско дело в Дъблин за сексуално насилие над жена, случило се през 2018 г. Съдът постанови, че ирландецът трябва да плати 248 000 евро като обезщетение на жената, но не се очаква да му бъдат повдигнати наказателни обвинения, но немалък брой компании, в това число Proper Twelve, спряха да работят с него.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.