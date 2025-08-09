Реал Мадрид реши за Гарсия

Реал Мадрид продължи договора на нападателя Гонсало Гарсия. Новото споразумение с 21-годишния испанец е до 30 юни 2030-а, съобщава ESPN, позовавайки се свои източници.

След Световното клубно първенство заплатата на Гарсия е била увеличена, но Реал също така значително е повишил и размера на клаузата за откупуване на играча.

На турнира в САЩ Гарсия отбеляза 4 гола и направи 1 асистенция в 6 мача.

През сезон 2024/2025 той има 30 гола и 6 асистенции в 46 срещи за Реал във всички турнири.

Transfermarkt оценява трансферната стойност на играча на 8 милиона евро.

