Нова безумна цена за трансфер в Англия

Ръководствата на Манчестър Юнайтед и Брайтън стартираха преговори за трансфера на Карлос Балеба на „Олд Трафорд“, твърди Бен Джейкъбс.

Манчестърци искат на всяка цена да си осигурят услугите на 21-годишния камерунски дефанзивен халф, но техният опонент във Висшата лига няма никакво намерение да го продава евтино.

„Преговорите между двата клуба вече започнаха. От Юнайтед още не са отправили оферта, а Брайтън е поставил цена на Балеба. Ако цифрите се доближат, тогава може да има сделка“, твърди Джейкъбс в Youtube канала The United Stand.

Твърди се, че Брайтън иска цели 120 милиона паунда за своя халф, но е невъзможно Юнайтед да започне наддаването от тази цифра.

Балеба бе привлечен срещу 27 милиона евро от френския Лил преди две години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com