Ето го съперникът на Левски. Тежък спомен

Нидерландският АЗ Алкмаар съвсем очаквано ще бъде съперник на Левски в плейофния кръг от турнира Лига на конференциите - последна фаза преди същинската част на надпреварата.

Това стана факт след победа на нидерландците с общ резултат от 4:0 над Вадуц от Лихтенщайн - развой, който едва ли изненадва някого.

АЗ спечели първата среща в Нидерландия с 3:0, а в днешния реванш се задоволи с минималното 1:0, постигнато въпреки изиграния почти цял мач с човек по-малко.

Вадуц не успя да затрудни особено своя опонент, а в самия край на мача АЗ дори успя да стигне до успеха с гол от дузпа, вкаран от бившия играч на Тотнъм - Трой Парът.

Така АЗ за втори пореден сезон и общо трети път в историята си ще гостува у нас.

Първият мач е на "Васил Левски" в София следващия четвъртък, а реваншът е в Алкмаар на 28 август.

Това няма да е първият сблъсък между АЗ и Левски, след като през сезон 1980/81 нидерландците отстраняват родния тим с общ резултат 6:1, а впоследствие достига до финала за Купата на УЕФА, който губи от Ипсуич.

