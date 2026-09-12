Конър Макгрегър се завръща на ринга. Начерта мач
Не пояснява кога е планирано да се състои той
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Не пояснява кога е планирано да се състои той
Проговори и за дългоочаквана битка
Легендарният спортист успя да усети тръпката от нощния живот в София
Оглежда се за ММА таланти
София пощуря по уискито му, щастливците имат бутилка с автограф
Колко милиона изкара за година Конър Макгрегър?
Галавечерта ще се проведе в Абу Даби и ще се излъчи пряко в неделя сутрин от 05:00 часа
Ирландецът ог спаси от фалит
Имам доста недовършена работа, твърди Макгрегър
Реших да прекратя с битките, написа Макгрегър
Звездата на ММА потресен, леля му почина от коронавируса
Звездата пред договор със световната федерация по кеч (WWE)
ММА звездата Конър МакГрегър ще се изправи срещу Нейт Диаз в реванш на 20 август в Лас Вегас. Новината бе потвърдена от UFC. Двамата бойци ще премерят...
Звездата на UFC Конър МакГрегър засили слуховете за евентуален двубой с Флойд Мейуедър. Шампионът в категория перо в ММА публикува в социалните мрежи...
Само седмица след като обяви своето оттегляне от спорта звездата Конър МакГрегър по-рано днес обяви, че все пак ще участва в предстоящия турнир - UFC...
ММА звездата Конър Макгрегър намери подходящ начин, с който да забрави за загубата си от Нейт Диас на UFC 196 - с купон. Устатият ирландец бе принуден...
ММА звездата Конър МакГрегър загуби за първи път на UFC ринга. Той се предаде във втория кръг на боя срещу Нейт Диаз, след като бе задушен от съперник...
Нашумялата в последните месеци звезда на UFC Конър МакГрегър се спречка с предстоящия си съперник Нейт Диас. Двамата излизат в битка в категория до 7...
Голямата звезда на UFC Конър Макгрегър доказа, че освен голяма уста притежава и златно сърце. Скандалджията от Дъблин гостува изненадващо на един от н...
Световният шампион на UFC в кат. до 66 кг Конър Макгрегър подари за Коледа по едно чисто ново БМВ на всеки член от семейството си. Ирландският боец п...