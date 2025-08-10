Футболист си отиде по време на мач

Мълня удари сръбският футболист Драгиша Савкович.
37-годишният играч на аматьорския Цер от село Петковица, почина по време на мач на 4 август.
Тогава бурите и лошото време поразиха футболното игрище в град Клупци, близо до Лозница, което прекъсна контролната среща между Раднички от Клупац и ФК Цер от Петковица.
Савкович е бил в центъра на терена, заради което получил и тежки наранявания.
Той беше транспортиран за лечение в Университетския клиничен център в Белград.
Друг, по-леко ранен футболист, беше настанен в Спешното отделение в Лозница.
"С голяма тъга и болка се сбогуваме с нашия лъв и велик човек – Драгиша Славкович. За съжаление не успя да спечели най-важния мач", написаха от ФК Цер, тъгуващи за Савкович
