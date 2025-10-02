Легенда на Манчестър Юн се нахвърли върху Арне Слот

Много професори на Острова взеха да прекаляват с критиките към треньора на Ливърпул Арне Слот, като често изпадат в противоречия.

Бившият ас на Евертън и Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкритикува Ливърпул, заради загубата на тима от Галатасарай в Шампионската лига.

„Мисля, че те наистина играха много зле в този мач. Това, което ме смущава е, че когато те губеха, тогава Слот просто хвърли в игра всички офанзивни футболисти и им каза да се оправят сами“, коментира Рууни, цитиран от медиите на Острова.

„И мачът можеше просто да се развие доста по-зле за Ливърпул, като се има на предвид колко лесно губеха топката и колко опасни контраатаки допуснаха“.

„Мисля, че когато спечелиш шампионата, както направи Арне Слот, тогава някои лоши решения остават незабелязани, но сега това се вижда“.

„Той реши да използва халф като десен бек, а ако Аморим беше направил нещо подобно в Юнайтед, тогава щеше да е разкъсан. Разбира се, има и още неща“.

Много бързо обаче се забрави, че Собослай изигра някои брилянтни мачове на тази непривична позиция и най-яркият пример за това бе победата над Арсенал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com