Кошлуков отряза жалейката на Румен Радев!

В бърз отговор, Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков официално отхвърли обвиненията за цензура,

отправени от прессекретаря на президента Кирил Атанасов. По-рано президентът Румен Радев влезе в нов медиен скандал, след като от „Дондуков“ 2 изпратиха официално писмо до Българската национална телевизия (БНТ), в което упрекват обществената медия, че е цензурирала държавния глава.

От президентската институция обвиняват БНТ в цензура, пише "Епицентър".

Президентът Румен Радев иска БНТ да го включва на живо в "По света и у нас", макар че по закон обществената медия не е задължена.

Екипът на Кошлуков обаче е категоричен: редакционната независимост на медията е гарантирана по закон и намеса от всяка институция, включително президентската, е недопустима. И заявяват, че няма да излъчват срещи на Радев с репортажи, в които присъства "съмнителен и силно компрометиран източник, в разрез с професионалните стандарти и етика".

“Обръщам се към Вас пo повод централната емисия “По света и у нас“ на Българската национална телевизия от 17 септември, в която напълно

липсват позициите на държавния глава no чувствителни за българското общество теми, които президентът Румен Радев заяви пред представители на медните по-рано пpeз деня”, това пише в свое писмо до генералния директор на БТН Емил Кошлуков президентският секретар на “Връзки с медиите” Кирил Атанасов.

В официален отговор на БНТ Кошлуков отхвърля обвиненията за цензура.

И пояснява: "На 17.09.2025 г. в обедната емисия “По света и у нас” позицията на държавния глава бе излъчена на живо. Това опровергава внушенията за умишлено игнориране или ограничаване на неговите изявления".

От ръководството на БНТ подчертават, че редакционната независимост на медията е гарантирана по закон и намеса от всяка институция, включително президентската, е недопустима.



Според генералния директор на БНТ медията не е преустановила излъчването на позиции на президента, но редакторите носят отговорност за подбора на информацията и за нейното качество. Защитата на независимата редакционна политика е ключова за доверието в обществената медия и компромиси в тази посока не са допустими, се изтъква в писмото на БНТ до "Дондуков" 2.

Именно затова редакторите на "По света и у нас" са взели решение да не включват репортаж от срещата на Радев в по-късната централна емисия, защото президентът се позовава на “разследване” на инфлуенсъра Станислав Цанов, а само ден след срещата му с Радев неговият източник на информация публично се е отказал от твърденията си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com