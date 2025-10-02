Мони Николов се ядоса! Ето кое е гаджето

Разпределителят на националния отбор Симеон Николов малко се ядоса, разкрвайки подробности около личния си живот и обяви, че в момента си няма приятелка.

Той говори и за филипинската волейболистка Микаела Белен, по-известна като Беба. Тя бе най-върлата му фенка и го причакваше след всеки мач за снимки и автографи.

"Не знаех как се казва. Сега разбирам, че името й е Бела. Медиите, както винаги, направиха нещо голямо. От нищо сътвориха нещо. Няма какво да кажа", започва Мони пред БГ Волейбол. На въпрос дали той й е обръщал повече внимание от другите, българската млада звезда отговаря: "Абсолютно не. Може би ме е харесала и мен, и семейството ми", смее се Николов.

"Не се чувствам като звезда, а като волейболист, който хората харесват как играе. Има още много да постигна, за да се почувствам звезда", добавя Мони. А дали се е сбогувал с това момиче Бела?

"Не, аз не съм си говорил с нея. Само й кимах, когато раздавах автографи. Не, няма момиче до мен. В момента мисля само за волейбол", откровен е 208-сантиметровият Симеон Николов.

