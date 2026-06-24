Колумбия проби стената на Конго и стигна елиминациите

Колумбия направи втората си крачка на Мондиал 2026 и вече гледа към елиминациите. Тимът на Нестор Лоренсо победи ДР Конго с 1:0 в мач от група K в Гуадалахара, разрешен от Даниел Муньос в 76-ата минута. Африканският тим, който на старта шокира Португалия с равенство 1:1, този път дълго оцеляваше, но не издържа до края. Победата изведе Колумбия до 6 точки и гарантира мястото й сред първите два отбора в групата.

Лоренсо не пипна отбора, който тръгна с победа

Колумбия влезе в мача със самочувствието на отбор, който вече беше свършил първата си работа. Нестор Лоренсо запази състава, победил Узбекистан с 3:1 на старта, предаде Ройтерс. Камило Варгас остана на вратата въпреки критиките след грешката си в първия двубой, Густаво Пуерта запази мястото си в халфовата линия, а напред отново застанаха Луис Суарес и Луис Диас, подкрепяни от капитана Хамес Родригес.

ДР Конго също не промени нищо след голямата точка срещу Португалия. Себастиен Десабр отново заложи на Лионел Мпаси, Аарън Уан-Бисака, Шансел Мбемба, Артур Масуаку, Седрик Бакамбу и Йоан Виса. Това беше логичен избор - отборът се беше върнал на световната сцена след 52 години и още в първия си мач беше показал, че няма да бъде удобен съперник за никого.

Началото в Гуадалахара беше точно такова, каквото ДР Конго искаше. Колумбия държеше топката, търсеше крилата и натискаше, но пред нея стоеше гъста, търпелива, физически силна защита. Африканците не се хвърляха безразсъдно напред. Те чакаха, затваряха коридорите и оставяха фаворита да се блъска в стената.

Мпаси държеше вратата заключена

Първото полувреме мина под знака на колумбийския натиск, но не и на колумбийския гол. Луис Диас беше най-живият човек в атаката - търсеше пробиви, ускорения, удари и ситуации около наказателното поле. ДР Конго обаче отговаряше с дисциплина и със силно присъствие на Мпаси, който не позволи мачът да се счупи рано.

Колумбия имаше повече топка, повече опити и повече живот в последната третина, но нямаше онзи удар, който да отвори срещата. Хамес Родригес опитваше да намери последния пас, Суарес се бореше между централните защитници, а Муньос постоянно търсеше висока позиция по десния фланг.

Конгоанците оцеляваха трудно, но не панически. Виса и Бакамбу бяха готови да тръгнат при всяка възможност за контраатака, а Колумбия знаеше, че една грешка може да превърне нейното превъзходство в наказание. Това беше мач на нерви - от онези, в които фаворитът носи тежестта, а аутсайдерът чака да види кога тя ще стане непоносима.

Моментът на Муньос

Пробивът дойде в 76-ата минута. След дълго чакане, след удари, корнери и все по-тежко дишане пред вратата на ДР Конго, топката най-после стигна до Даниел Муньос. Десният бек се оказа на точното място и прати Колумбия напред с удара, който разкъса мача.

Това беше гол не само на един играч, а на цялото чакане на Колумбия. Муньос не е човекът, от когото винаги се чака последният удар, но в такива мачове героите често идват отстрани. Той вече беше важен за тима още в първия мач срещу Узбекистан, а сега направи най-ценното - превърна натиска в резултат.

След гола ДР Конго трябваше да напусне укритието си. Отборът на Десабр вече не можеше само да затваря, да блокира и да оцелява. Трябваше да търси нещо напред, но силите вече не бяха същите. Колумбия усети, че е взела най-трудното - първата пролука.

Конго остана живо, но без удар за историята

ДР Конго не се предаде. Африканският тим опита да вдигне линиите, да потърси Виса и Бакамбу, да превърне последните минути в хаос. Но този път чудото от мача с Португалия не се повтори. Там беше дошла първата историческа точка и първият гол на световни финали за отбора в модерната му ера. В Гуадалахара остана само тежкото усещане, че стената е паднала прекалено късно, за да бъде вдигната отново.

Колумбия не изигра най-бляскавия си мач, но изигра мач на отбор, който вече знае как се печели в група. Първо победи Узбекистан с 3:1, после пречупи далеч по-неудобен съперник с 1:0. Това са два различни вида успех - единият с повече голове, другият с повече търпение. И точно вторият често тежи повече в турнир като световното първенство.

За ДР Конго поражението не изтрива смисъла на завръщането. Отборът все още има последен шанс срещу Узбекистан. Но вече няма право на колебание. След равенството с Португалия мечтата изглеждаше разтворена широко, след загубата от Колумбия пътят се стесни рязко.

Колумбия чака Португалия със спокойствие

Група K вече има ясна първа присъда. Колумбия е напред с 6 точки и ще играе срещу Португалия за първото място. Португалците са с 4 след 1:1 с ДР Конго и 5:0 над Узбекистан, докато африканският тим остава с една точка преди последния си мач.

Това прави победата в Гуадалахара още по-голяма. Колумбия не само се класира, а си купи спокойствие. Може да влезе в сблъсъка с Португалия без нож на гърлото, но с амбиция да вземе върха в групата.

Даниел Муньос остави името си върху тази вечер. Не с най-красивия гол на турнира, не с фойерверки, а с попадение, което тежи като врата към следващата фаза. В мач, в който ДР Конго дълго отказваше да падне, Колумбия намери единствения ключ и го завъртя навреме.

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