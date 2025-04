Изумителен Гофен! Разплака Алкарас, усмихна Гришо /ВИДЕО/

Неостаряващият белгиец Давид Гофен преобърна турнира в Маями. Той разплака Карлос Алкарас и усмихна Григор Димитров.

Гофен срази бившия шампион за 2-ри път в своята кариера - 5:7 6:4 6:3 за 2 часа и 20 минути игрово време. По този начин 34-годишният ветеран направи огромна услуга на Григор Димитров, който трябваше да играе с Алкарас на 1/8-финалите и така първата ни ракета няма да се изправи срещу тенисист от първите 20 чак до 1/4-финалната фаза на състезанието, предаде tennis.bg.

Гофен записа своята юбилейна 20-та победа срещу представител на първите 10, докато Карлитос за пръв път от година насам отпада в своя дебютен мач на дадено състезание, което слага край на шансовете му да измести Александър Зверев от второто място в световната ранглиста, докато за ветерана сега предстои битка с 31-вия поставен - Брендън Накашима.

Срещата започна трудно за непоставения играч, който постоянно трябваше да се справя с вихрените атаки на испанеца и не след дълго беше изправен пред два брейкбола. Белгиецът не само оцеля, но на свой ред си отвори шанс на ретур, който реализира, за да поведе с 4:3.

Това единствено амбицира 4-кратния "мейджър" носител да покаже своя най-добър тенис и 4 от следващите 5 гейма приключиха с триуф на Алкарас, който поведе в сетовете. Гофен далеч не се беше предал и продължаваше да бъде напълно равностоен в дуелите от дъното на корта.

По-опитният играч вземаше рано топката, отнемайки възможността на своя опонент да диктува събитията на корта и смелостта му беше възнаградена, след като ветеранът направи страхотно бекхенд воле и проби за 5:4 и впоследствие не се пропука на собствен сервис, за да вкара мача в трети решителен сет.

Там ветеранът летеше по корта и дори можеше да се се откъсне с два брейка напред при 3:0, но вторият поставен съумя да запази интригата. Това обаче не доведе до промяна в съотношението на силите и Гофен действително стигна до още един пробив, който се случи при 5:3 и така огромната сензация стана факт!

