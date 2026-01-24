Интер се разяри след кошмарен старт и помете Пиза

Интер постигна трета поредна победа в Серия А, след като обърна пасив от два гола и разгроми Пиза с 6:2. Въпреки категоричния резултат, успехът дойде след сериозни колебания в началото, когато гостите поведоха с 2:0 още до 23-ата минута чрез два гола на Стефано Маури.

Реакцията на Интер беше светкавична. Пьотър Желински върна един гол от дузпа, а Лаутаро Мартинес изравни преди почивката. В добавеното време на първата част Пио Еспозито оформи пълния обрат за 3:2.

След паузата „нерадзурите“ контролираха мача, а влизането на резервите даде резултат. Федерико Димарко се отличи с гол и две асистенции, Маркюс Тюрам добави ключово подаване, а в края се разписаха още Йоан-Анж Бони и Хенрих Мхитарян за крайното 6:2.

С победата Интер събра 52 точки и увеличи аванса си на върха на класирането на 6 пред Милан и 9 пред Наполи, които са с мач по-малко. Пиза остава последен с 14 точки. Българинът Росен Божинов остана на пейката за гостите през целия мач.

Първенство на Италия, срещи от 22-ия кръг в Серия А:

Интер Милано – Пиза 6:2

По-късно днес:

Комо – Торино

Фиорентина – Каляри

Лече – Лацио

В неделя:

Сасуоло – Кремонезе

Аталанта – Парма

Дженоа – Болоня

Ювентус – Наполи

Рома – Милан

В понеделник:

Верона – Удинезе

Интер е лидер в класирането с 52 точки от 22 мача, следван от Милан с 46, Наполи с 43, Рома – 42, Ювентус с 39, а Комо и Аталанта са на 6-о и 7-о място с 37 и 32.

