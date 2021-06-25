iGaming тенденциите, които да следите през 2021

iGaming индустрията преживя нещо като катарзис през последните няколко месеца. Във времена на несигурност и локдауни, в един момент онлайн залозите, казино игрите и изобщо видео игрите сякаш бяха единствения валиден начин за забавление в малкия свят на собствените ни домове, в които бяхме затворени месеци наред. Не е случайно, че за последната една година не малко потребители се възползваха от Bet365 бонус при регистрация, ставайки не просто нови клиенти на букмейкъра, а новодошли в сектора с интернет залози и казино игри.

Какво обаче ни предстои от тук насетне? Какво е краткото бъдеще за iGaming индустрията, очаквано до края на годината? Какво казват специалистите и има ли тенденции, за които е сигурно, че ще се сбъднат? Ето част от „прогнозата“ за предстоящите месеци в iGaming сектора.

Край на залози само на спортни събития

Категорично, залози на други събития – например, политически или на Оскарите – съществуваха като опция и преди. Само че допреди няколко месеца почти никой не им обръщаше внимание. Случи се така обаче, че в даден момент залагащите имаха пред себе си само това – една бедна програма, в която обаче има богато разнообразие от eSports събития и други интересни политически и телевизионни залози. За краткото време играчите промениха мнението си за този вид хазартна дейност, а според експертите в областта, мнозина дори вече започнаха да я предпочитат. Това обаче съвсем не означава крах на залозите на спорт. Те ще продължават да са тотален фаворит сред хазартните услуги в интернет.

Виртуалните спортове ще претърпят известна революция

На практика, те вече са в етап на революция. Защото виртуалните спортове бяха другата секция в букмейкърската страница на хазартните доставчици онлайн, която не затвори през никой от споходилите ни локдауни. Виртуалните спортове обаче сякаш изглеждаха твърде ретро. И това бе основната причина потребителите да не ги предпочитат . Смята се, че до края на годината на пазара конкретно в тази ниша ще се появят не просто нови играчи с нови идеи, но и доста иновации, които да бъдат приспособени към залозите на виртуални спортове.

Видеоигрите и казино игрите ще се слеят в едно цяло

Това, което мнозина експерти в сферата прогнозират да се случи, е пълно единение между създателите на класически видеоигри и разработчиците на казино софтуерни продукти. За пример се посочва тренда да се създават слот ротативки, които да използват механизма и модела на геймплея в една класическа RPG игра. Ако бъдещето принадлежи на подобни слот игри, със сигурност, те вече никога няма да бъдат наричани „най-простичките, лесни и еднотипни“ хазартни продукти. Разбира се, това е по-скоро тенденция, която само ще бъде стартирана до края на година. Анализаторите обаче са на мнение, че в рамките на 10 години гейминг индустрията ще бъде едно цяло, обединяващо стандартните модерни видеоигри с казино преживяването. А това взаимодействие определено ще носи ползи и на едната, и на другата ниша.

Предстои ни да видим дали тези прогнози ще се сбъднат. При всички случаи можем да твърдим, че iGaming се движи точно натам – към бъдещето и то с доста смели планове за възход и модернизация. И ако се чудите накъде още, повярвайте ни има накъде предвид новите технологии, имплементирани именно в сектора с онлайн казино и букмейкърски услуги.

