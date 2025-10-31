Христо Янев прави голяма промяна в ЦСКА

Младежкият национал на ЦСКА Петко Панайотов (20 г.) ще започне като титуляр в трети пореден мач.

Нещо, което не му се е случвало от началото на сезона, а и въобще в представителния състав на червените, пише Тема спорт.

Стабилното му представяне в средата на терена срещу Берое (5:1) и Севлиево за купата (2:1) са предпоставките за старши треньора Христо Янев да му гласува отново доверие сред 11-те и в домакинството срещу Монтана в неделя. Със заралии той се отчете с гол и асистенция, а срещу втородивизионния тим също направи голов пас. През целия минал сезон записа 22 участия за първия отбор, а сега срещите му вече са 12 с 2 гола.

Христо Янев ще направи доста промени по състава в сравнение с двубоя със Севлиево. На вратата ще се завърне Фьодор Лапухов вместо Бусато. Сред титулярите място ще си заеме и голмайсторът на отбора Йоанис Питас. В зоната на левия бек пък ще си действа Анжело Мартино вместо Сейни Санянг.

