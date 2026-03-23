Христо Янев не отговори на важен въпрос за ЦСКА

Христо Янев така и не даде обяснение за факта, че в пети пореден мач зимното попълнение Исак Соле не попадна в титулярния състав, а вчера срещу Добруджа дори не се появи в игра.

"Причината е, че има трима други халфове на терена. Не можем да играем с повече, или ако можем, то някой от друга позиция няма да излезе на терена. Това е единствената причина. Разполагаме с добра, конкурентна халфова линия и във всеки мач може да играе някой различен изпълнител. Доволен съм от Макс (б.р. - Ебонг) от първия ден при нас. Знаем неговите качества и ги използваме по най-добрия начин", увърташе Янев след победата.

Леандро Годой бе доволен от втория си гол за пролетта, макар че не игра особено убедително.

"Получи се труден мач, но все пак е добре, че успяхме да го вземем, както бяхме планирали. Аз работя много здраво и това, че в някои мачове съм резерва, не стои на дневен ред. Винаги, когато получа шанс, се старая да дам най-доброто от себе си. Сега ни предстоят сериозни изпитания. До края на редовния сезон има още три мача. И трите са много важни", заяви аржентинецът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com