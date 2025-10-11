Христо Янев каза истината за изгонен играч

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, коментира положението с Мохамед Брахими в отбора след контролата срещу Септември София (4:0).

"Смяната не беше толкова против него, колкото да постигнем добър резултат. Днес много се стара и мога да го похваля за отношението му към отбора", призна Янев.

"Отношението на отбора - подходихме сериозно. Най-важното е, че завършихме атаките с голове. Трябва да се възползваме от футболистите, които имаме и качествата, които притежават", продължи наставникът на "армейците".

"Имах възможност да тренираме и работим доста интензивно с младите футболисти. Чисто физически отстъпват на мъжкия футбол, но те са бъдещето на ЦСКА и трябва да им обръщаме внимание. Те трябва да се възползват от пътя, който им се предлага и да дават всичко от себе си", завърши Янев.

