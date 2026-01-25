Греда спаси Лацио, Лече изпусна златен шанс за глътка въздух

Отборът на Лече беше по-активният и по-опасният тим, удари и греда, но заедно с Лацио остана разочарован от равенството 0:0 в среща от 22-ия кръг на Серия А. Домакините събраха 18 точки и са на 17-о място, точно над зоната на изпадащите и с една точка повече от първия под чертата Фиорентина, който отстъпи с 1:2 на Каляри. Лацио е 9-и с 29 точки и само една победа в последните си пет мача.

И двата тима продължават с трудните си серии, като Лече е спечелил едва една точка в последните си шест срещи от началото на 2026 година. Именно домакините бяха по-добрият отбор през първото полувреме и можеха да решат мача още рано. В 60-ата секунда Сантяго Пиероти принуди Иван Проведел да спасява, а малко по-късно същото направи и Ласана Кулибали.

Най-чистото положение дойде след мощен удар от дистанция на Илбер Рамадани, при който топката се отби в долната част на напречната греда и остави „Виа дел Маре“ без дъх. Лацио стигна до първото си реално положение чак в 54-ата минута, когато Булайе Диа засече центриране на Матиа Дзакани, но Владимиро Фалконе спаси сигурно.

Драмата се пренесе в самия край, когато Омри Ганделман изпусна за Лече след подаване на Рикардо Сотил, а секунди по-късно Кенет Тейлър стреля покрай вратата при контраатака на Лацио, организирана от Густав Исаксен. Така двата отбора си тръгнаха с по точка и усещането за пропусната възможност.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 22-ия кръг в Серия А:

Комо - Торино 6:0

Фиорентина - Каляри 1:2

Лече - Лацио 0:0

От петък:

Интер Милано - Пиза 6:2

В неделя:

Сасуоло - Кремонезе

Аталанта - Парма

Дженоа - Болоня

Ювентус - Наполи

Рома - Милан

В понеделник:

Верона - Удинезе

Класиране:

Интер Милано е лидер с 52 точки от 22 мача, следван от Милан с 46, Наполи с 43, Рома с 42, Комо с 40, Ювентус с 39, Аталанта с 32 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com