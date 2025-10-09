Френски футболен гранд изгони треньора си

Австриецът треньор на Монако Ади Хютер бе уволнен официално от клуба,

предаде АФП. В най-скоро време той трябва да бъде заменен с 38-годишния белгийски специалист Себастиен Поконьоли, който все още води Юнион Сен Жилоаз.

55-годишният Хютер, заедно с асистентите си - Кристиан Пейнтингер и Клаус Шмид, бяха начело на Монако от 2023. Той обаче плати за слабия старт на сезона в Лига 1, където е на пето място, като има и само една спечелена точка в Шампионската лига от два мача.

Хютер продължи договора си Монако през януари до 2027, като е водил тима в 93 мача,

в които има 49 победи, 18 равенства и 26 загуби. Тимът загуби от Пари Сен Жермен с 0:1 финала за Трофея на шампионите в Доха през януари. Австриецът два пъти класира Монако в Шампионската лига.

От Монако първо са потърсили бившия треньор на Борусия Дортмунд Един Терзич,

който е свободен в момента, но след като не се постигнали съгласие, са не ориентирали към Поконьоли, който направи Юнион Сен Жилоаз шампион на Белгия.

