Финалът на Мондиал 2026 - лукс за избрани. Цените на билетите

Има скандали, които са замаскирани с термини от сорта „пазарни механизми“, „динамично ценообразуване“ и „нова стратегия за продажби“. Това се случва с билетите за финала на Мондиал 2026, аларамира шведската преса.

FIFA вече пусна билети за финала на 19 юли 2026 г. на MetLife Stadium в Ню Йорк. Най-високата цена 10 990 долара — над 100 000 шведски крони. За сравнение, на финала на Световното първенство през 2022 г. в Катар най-скъпият билет беше около 1600 долара. Разликата не е просто шокираща — тя е показателна. Най-скъпият билет в централната зона е €318,957.92 или 623,820 лв., провери "Стандарт". Той е в секция 139, средата на терена и се твърди, че не остават много такива. Разбира се има и евтини от по 7000 евро.

Критиките не са само за цената, а за начина по който се случва и усещането, че футболът започва да затваря вратите си за хората, които го направиха това, което е.

Футболът винаги е бил нещо повече от игра. Световното не е просто турнир, а глобална сцена за всички. И когато финалът струва над 100 000 крони, нещо не е наред и може са опише като социален маркер, и затова доста хора и в други страни вече са ядосани.

Мондиал 2026 е замислен като рекорден — повече отбори, повече мачове, повече пари. Финалът в Ню Джърси е витрина за бъдещето на футбола, смятат коментатори и уточняват, че ако най-големият мач е достъпен само за корпорации и милионери, това вече не е просто скок в цените, а идеологически завой.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com