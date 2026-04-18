Ето кога играят отново ЦСКА и Левски

Дербито между ЦСКА и Левски от откриващия кръг на плейофите в Първа лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Другият двубой между "сини" и "червени", който е част от в 35-ия (пети плейофен) кръг, е на 16 май от 16:00 часа, отново на същото място, съобщи "Спортал".

Шампионските плейофи започват с двубоя Лудогорец - ЦСКА 1948. Срещата е предвидена за 25 април (събота) от 13:15 часа.

Последните два кръга от шампионата ще се играят в един и същи ден и час. В заключителния етап са сблъсъците Лудогорец - ЦСКА и ЦСКА 1948 - Левски, които са планирани за 25 май понеделник от 20:30 часа.

