Египет спря Белгия, Салах почерпи с асистенция на рождения си ден

Белгия не успя да пречупи смелия отбор на Египет и започна участието си на световното първенство с равенство 1:1 в Сиатъл. Емам Ашур даде преднина на африканския тим след подаване на Мохамед Салах, който отбеляза своя 34-и рожден ден с асистенция.

Белгийците натиснаха сериозно след почивката, но успяха да стигнат до изравняването едва след автогол на Мохамед Хани. Равностойният и динамичен сблъсък показа, че битката в група „G“ няма да бъде лесна за нито един от фаворитите.

Салах поднесе подарък на Египет

Белгия създаде първата опасност още в шестата минута. Кевин де Бройне получи възможност да стреля от добра позиция, но не намери очертанията на вратата.

Египет отговори много по-ефективно. В 20-ата минута Мохамед Салах подаде към Емам Ашур, който завърши атаката и изведе африканския тим напред. Асистенцията дойде навръх 34-ия рожден ден на египетската суперзвезда и даде отличен старт на „фараоните“ в мача.

Белгия опита да реагира преди почивката. Шарл де Кетеларе свали топката към Жереми Доку в наказателното поле, но ударът му от воле премина малко над вратата.

Египет не се уплаши от натиска

След почивката Белгия владееше повече топката и постепенно притисна съперника. Египтяните обаче останаха компактни и използваха всяка възможност да атакуват бързо свободните пространства.

Кевин де Бройне получи две отлични възможности да изравни. При едната белгийският капитан изпълни опасен пряк свободен удар, но топката срещна гредата. Юри Тилеманс също беше близо до попадение, ала защитата на Египет издържа.

Африканският тим не се отказа от атаката. Омар Мармуш и Емам Ашур стигнаха до стрелкови позиции, но ударите им преминаха покрай вратата.

Лукаку промени мача за секунди

Селекционерът на Белгия Рюди Гарсия предприе решителен ход в 65-ата минута, когато пусна в игра водещия голмайстор Ромелу Лукаку. Нападателят веднага внесе повече мощ и напрежение пред египетската врата.

Само секунди след появата му Белгия стигна до изравняването. Тома Мюние изпрати остро центриране в наказателното поле, а поставеният под натиск Мохамед Хани отклони топката в собствената си врата за 1:1.

Белгия натисна в търсене на пълен обрат, но Египет не позволи резултатът да бъде променен. Африканският тим запази точката, след като показа дисциплина, смелост и способност да създава опасности срещу един от силните европейски състави.

Точка с различна стойност

Равенството остави Белгия с усещането за пропусната възможност. Отборът на Рюди Гарсия имаше повече владение и положения, но не намери достатъчно точност пред вратата и се нуждаеше от автогол, за да избегне поражението.

За Египет резултатът е силен старт и заслужена награда за представянето в Сиатъл. Салах отново показа влиянието си върху играта, Ашур реализира важния гол, а целият отбор устоя на сериозния белгийски натиск.

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